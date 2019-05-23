新北桃園跨區通報水污染 建案泥水倒入溝渠最重罰6百萬

2019-05-23 12:37

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市環保局22日接獲新北桃園環保共同打擊聯絡平台通報，位在鶯歌區與桃園龜山區交界的鳳吉橋下渠道，疑遭排放混濁廢水污染，稽查人員隨即抵達現場查核，發現是協和建設公司起造的建案工地內之泥水未依規定排放，依水污染防治法可處最重600萬元罰鍰。

環保局表示，接獲通報後稽查人員立即抵達污染現場，該區域鄰近重劃區且附近並無工廠，研判污染來源為營建工地，隨後展開地毯式稽查，果然查獲位於鶯歌區鳳七路與鶯歌路口的協和建設公司，將工區內泥水以沉水馬達未經沉砂措施，直接排放至工區外溝渠，工地負責人也坦承連日豪雨不斷才會做出違法行為。

環保局說明，該營建工地雖有向環保局提出營建工地逕流廢水削減計畫書，但未依規定內容實施，讓泥水污染沿岸排水渠道，將依水污染防治法第18條及第46條規定，最重可處以600萬元罰鍰。

環保局也說，新北市與桃園市之前即已有環保共同打擊聯絡平台，針對跨境的污染情形將更為有效地打擊，並且呼籲，針對不肖業者污染環境行為，情節重大者除了高額罰鍰，更將面臨勒令停工及廢止相關許可證的重罰。

另外，由於水污染稍縱即逝，民眾若有發現污染事件時，請即時利用1999市民服務專線進行報案及提供線索，環保局將即時派員查處、打擊污染。

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