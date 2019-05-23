最狂畢典！琉球之子要畢業 獨木舟到重型帆船都要能環島

2019-05-23 00:01

［記者陳彥廷／屏東報導］為推動屏東縣琉球鄉的子弟認識家鄉，屏東縣政府積極推動海洋生態教育素養，學校結合社區，將海洋戶外教育納入在地海洋教育課程，而且還和畢業典禮合辦，要先體驗諸如獨木舟環琉球島等超酷的活動，而今年還得操駕重型帆船，堪稱「最狂」畢典。

今年畢典由全德國小主辦，琉球國中及4所國小畢業生聯合參與第3屆的「琉球之子，挑戰出航-海洋戶外教育活動」，「畢業典禮」分別從厚石漁澳與杉福漁港同時啟航，共計172名小琉球畢業生參加。

屏東縣政府教育處處長江國樑表示，琉球鄉學校推展海洋戶外教育，結合社區資源及融入12年國教課程素養，已成為在地重要教育特色，今年加入重型帆船，並首次加入「個人遇險定標器與即時訊息定位器」系統，提升海上安全機制，使海洋探索課程更加安全，以海洋啟發學生發展自信及解決問題的能力，引導學生創新思維、不怕犯錯及勇於挑戰的志氣；希望畢業生在挑戰獨木舟接力環島航海，激發孩子自信心及自我挑戰能力，能透過海洋體驗親海、知海、愛海，瞭解家鄉、愛護海洋，養成海洋環境保育之未來公民素養。

本次活動結合公私部門及小琉球全鄕的親海資源，除每艘學童獨木舟旁都有協助護衛的船隻，也邀請行政院海巡署南部地區巡防局、第五海巡隊、小琉球海洋志工隊、紅十字、舢板船、台灣外展教育發展基金會、博葳媽媽團隊等單位加入安全維護圈，其中博葳媽媽團隊更是贊助提供個人遇險定標器與即時訊息定位器，讓活動在更優質的安全維護下順利進行，齊心協助孩子完成此次海洋戶外探索活動。

畢業生阿志說，去年看學長姐玩得不亦樂乎，今年輪到自己要畢業，有點離情依依，但能和同學一起在海上划獨木舟，還能開重帆，成功完成討戰也衝淡離情，也能藉此機會更認識自己家鄉，實在是很酷的畢業典禮。

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