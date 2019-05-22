衝一波！石門水庫水情正好 今年首度「站」上滿水位

2019-05-22 23:19

〔記者李容萍／桃園報導〕石門水庫受惠這波強降雨通過帶來豐沛雨量，截至22日晚上9點，大壩水位244.97公尺、差3公分就重返245公尺的滿庫水位，蓄水率99.87％，蓄水量接近2億噸，這是石門水庫今年以來的最高水位，也是首次「站」上最接近滿庫的水位。

時值汛期，中央氣象局預報這兩天又有一波鋒面通過台灣北部，不過，水利署北區水資源局這回暫不打算進行調節性放水，也無排洪或洩洪規劃，決定把水蓄至滿水位，以供水資源運用，若是水位高過滿水位就改以發電調節水位，以此平衡進出水量，同時維護大壩安全。

往年只要石門水庫大壩水位接近245公尺，水庫一定實施調節性放水或洩洪，但近幾年受極端氣候不穩定影響，回顧近2年夏天的颱風少，石門水庫水情一度吃緊，2107年10月中旬卡努颱風與東北季風共伴效應帶來豐沛雨量，讓鬧乾旱的石門水庫大壩水位一舉衝上245公尺後，為求把每一滴水存起來，盡可能超高攔蓄水量，當時曾創下建庫以來保持15天滿庫水位紀錄，同年11月底因集水區降雨豐沛，水位達245.23公尺，創下石門水庫自1964年完工啟用以來的最高水位紀錄。

其實，石門水庫集水區今年初因降雨量持續偏低水位持續下探，迄3月7日凌晨，大壩水位來到今年最低水位227.9公尺，蓄水量8271萬噸，蓄水率41.9％；距離石門水庫最近一次的滿水位，是去年10月23日晚上的大245.18公尺。

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