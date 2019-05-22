體驗古代史前活動！新北考古主題公園結合考古生活節25日登場

2019-05-22 20:23

〔記者周湘芸／新北報導〕八里十三行博物館旁的新北考古公園將在週末啟用，25、26日上午10點到下午5點也將舉辦「2019考古生活節」，設置超過120個攤位，讓民眾免費體驗古代「食衣住行育樂」活動，並邀請金曲歌王舒米恩、台灣首支原民拉丁饒舌樂團Boxing等獻聲表演。

新北市政府文化局長蔡佳芬表示，新北考古公園面積廣達5.2公頃，融入考古、教育、生態、藝術與人文等元素，串連十三行博物館，完整呈現十三行文化。此外，園區分為教育演示區、部落教學區、狩獵教學區等三大主題特區，並設有考古互動沙坑、文物典藏室、學習體驗教室，不定期舉辦文物修復以及史前技能等課程，為休閒性與知識性兼具的全新文化空間。

十三行博物館館長陳春蘭指出，為慶祝考古公園啟用，結合一年一度的「考古生活節」，25日開幕儀式由台灣知名音樂肢體劇場「身聲劇場」使用生活樂器，結合互動和戲劇用節奏釋放觀眾的全身細胞，2天活動還還包括舒米恩、Boxing、新和國小及米倉國小等的精彩表演。

此外，館方也邀集國定考古遺址及學術單位推出「史前技能」挑戰，只要完成製陶術、狩獵術、農事術、工藝術任一技能，還能獲得考古生活節限定「達人Tatto手繪認證」，更多資訊可上考古生活節活動網站查詢。

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