台中啟明學校視障畢業生感恩回饋之旅 首站烏日高鐵站表演

2019-05-22 12:59

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為感謝社會各界的協助，台中啟明學校為6名高三的視障畢業生，展開3天感恩回饋之旅，今天首站選在旅客往返頻繁的烏日高鐵站表演，學生們穿著禮服，在5隻導盲犬的陪伴下演奏及演唱多首中西歌曲，感動旅人的心。

台中啟明學校設有國小國中及高中，學生來自全國各地，因此決定把畢業感恩之旅的首場主演，定在孩子常常要坐高鐵回家的烏日高鐵站行表演。

為了今天的畢業表演，老師們透過自身的關係，向朋友借禮服，而頭髮的裝飾及設計，則是獲得致用高商的協助，讓六位畢業生完整的盛裝出場。

表演一開始，由二胡奏起鏗鏘有力的名曲「賽馬」，很多旅客就駐足聆聽，而全體同學合唱「奉獻」，讓現場聆聽的旅客感動不已，都覺得同學雖視障，但音樂才華驚人。

此次參與演出的學生中，現年18歲演奏胡琴的羅曼婷，在國小一年級就從老家屏東離鄉背井到台中讀書，剛以第一志願考上國立台灣藝術大學中國音樂系，是一位品學兼優的學生。

老師表示，羅曼婷是在小學就到啟明就讀，一開始個性大喇喇的，脾氣也不太好，但是現在她超會照顧人，還當小老師，教其他同學拉二胡，成長看的到。

另一位玩樂樂團主唱兼鍵盤手黃靜湄，不但同時考取苗栗、台中、雲林等三縣市街頭藝人的證照，更常與全天24小時陪伴她的導盲犬在校外街頭表演，演出經驗相當豐富。

一同與6位畢業生參加感恩畢業之旅，除了老師外，還有台灣導盲犬協會的4隻導盲犬，還有同濟會中B區所捐的經費。

校長廖連喜表示，這是台中啟明學校第一次為高三畢業生舉辦的畢業感恩回饋之旅，從今天開始連續3天，今天選在畢業生最常到的烏日高鐵站表演，明天則是在台北，第三天就遊淡水。

廖連喜表示，感謝高鐵站提供舞台，讓學生可以在人往人來的高鐵跟旅客分享音樂，表達各界對學校的協助的感謝。

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