大學多元入學或考試分發？劉孟奇指：台大亦增申請名額

2019-05-22 10:43

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學入學議題如火如荼，因今年新制導致高分群學生同分增額問題，衍生部分家長、考生及教師擔憂與痛批，甚至要求考試分發比例從現今23％恢復為一半，但劉孟奇指，大學招生採自主，方向是多元入學，連台大都將申請名額比例從去年的45％提升到今年55％。

立法院今針對今年大學招生選才的問題，要求教育部提出報告，教育部次長劉孟奇表示，大學多元入學從83年試辦甄試以來，有25年發展，如今包含有繁星推薦、個人申請、考試分發及特殊選才等，採多元入學，已漸趨穩定。

劉孟奇報告指出，今年大學考招引來外界意見，包含大學降低參採考科數減少，熱門校系經篩選後有更多同級分考生增額，質疑有大量落榜生，乃至批評大學學測僅15級分缺乏鑑別度，要求考試分發管道應提高佔整體的一半等。

但劉孟奇解釋，今年因學測採計改為最多4科，發現今年個人申請的報名人數較去年大增1萬3千多人，研判是考生少了不拿手的科目後，信心提升而參加，細究通過第1階段考生最後分發的機率，今年有70.4％，與去年的71.96％相比差不多，並未有大量落榜生情形。

劉孟奇還說，有關學測15級分，因大考中心的任務是「鑑別全體考生」，因此考題若出太難，雖可區分高分群學生，但會讓中、低分群考生考不出來，在此是命題兩難，若要採變動最小來解決問題，可將15級分再細分成3等分，但仍後續要大考中心、招聯會等持續研議。

至於恢復考試分發名額達一半，劉孟奇說，外界忽略多元入學管道還有「其他」，包含特殊選才、弱勢入學等，已佔整體近10％，加上繁星佔比15％，若將考分恢復成50％，等於申請入學只能剩下25％，將嚴重變動，所有人都參加學測，但申請卻成窄門，反而不利。

另，劉孟奇還說，其實教育部只管控繁星跟申請的名額，考分名額未設限，但依照大學自主，授權各校依特殊需求來提案調整，如台大就把申請管道名額從去年的45％增到今年的55％，其理由是認為所有入學管道中，繁星表現最佳，其次是申請，再來才是考分，而在休退學比例上，繁星5.54％、申請6.79％，但考分卻高達14.01％，是其他管道的2倍，在弱勢學生錄取比例上，繁星2.66％、申請4.32％、考分2.48％，綜合考量下，才同意台大的提高個人申請名額改變。

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