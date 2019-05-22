大學多元入學或考試分發？劉孟奇指：台大亦增申請名額
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教育部次長劉孟奇赴立法院報告今年大學考試及招生的相關調查與分析。（記者吳柏軒攝）

教育部次長劉孟奇赴立法院報告今年大學考試及招生的相關調查與分析。（記者吳柏軒攝）

2019-05-22 10:43

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學入學議題如火如荼，因今年新制導致高分群學生同分增額問題，衍生部分家長、考生及教師擔憂與痛批，甚至要求考試分發比例從現今23％恢復為一半，但劉孟奇指，大學招生採自主，方向是多元入學，連台大都將申請名額比例從去年的45％提升到今年55％。

立法院今針對今年大學招生選才的問題，要求教育部提出報告，教育部次長劉孟奇表示，大學多元入學從83年試辦甄試以來，有25年發展，如今包含有繁星推薦、個人申請、考試分發及特殊選才等，採多元入學，已漸趨穩定。

劉孟奇報告指出，今年大學考招引來外界意見，包含大學降低參採考科數減少，熱門校系經篩選後有更多同級分考生增額，質疑有大量落榜生，乃至批評大學學測僅15級分缺乏鑑別度，要求考試分發管道應提高佔整體的一半等。

但劉孟奇解釋，今年因學測採計改為最多4科，發現今年個人申請的報名人數較去年大增1萬3千多人，研判是考生少了不拿手的科目後，信心提升而參加，細究通過第1階段考生最後分發的機率，今年有70.4％，與去年的71.96％相比差不多，並未有大量落榜生情形。

劉孟奇還說，有關學測15級分，因大考中心的任務是「鑑別全體考生」，因此考題若出太難，雖可區分高分群學生，但會讓中、低分群考生考不出來，在此是命題兩難，若要採變動最小來解決問題，可將15級分再細分成3等分，但仍後續要大考中心、招聯會等持續研議。

至於恢復考試分發名額達一半，劉孟奇說，外界忽略多元入學管道還有「其他」，包含特殊選才、弱勢入學等，已佔整體近10％，加上繁星佔比15％，若將考分恢復成50％，等於申請入學只能剩下25％，將嚴重變動，所有人都參加學測，但申請卻成窄門，反而不利。

另，劉孟奇還說，其實教育部只管控繁星跟申請的名額，考分名額未設限，但依照大學自主，授權各校依特殊需求來提案調整，如台大就把申請管道名額從去年的45％增到今年的55％，其理由是認為所有入學管道中，繁星表現最佳，其次是申請，再來才是考分，而在休退學比例上，繁星5.54％、申請6.79％，但考分卻高達14.01％，是其他管道的2倍，在弱勢學生錄取比例上，繁星2.66％、申請4.32％、考分2.48％，綜合考量下，才同意台大的提高個人申請名額改變。

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