拉警報！台南登革熱指數攀升 3週卵粒數激增近1倍

2019-05-22 08:13

〔記者王俊忠／台南報導〕梅雨季節到來接連降雨，台南市登革熱病媒蚊監測指數持續攀升，市府登革熱防治中心提醒市民加強「巡、倒、清、刷」。此外，部分民眾會利用降雨時儲水，請特別注意容器覆蓋方式，或直接清除積水容器，避免雨後積水，成為病媒蚊孳生溫床。

南市登革熱防治中心主任陳怡指出，從今年4月起台南登革熱病媒蚊監測指數-誘卵桶陽性率及卵粒數有持續上升跡象。第15週誘卵桶平均陽性率為26.58%、卵粒數為2萬6391粒；第16週誘卵桶平均陽性率28.13%、卵粒數2萬7592粒，直到最近第18週誘卵桶平均陽性率上升到41.31%、卵粒數更是達到4萬6198粒，顯示隨著氣溫影響，登革熱病媒蚊孳生正急速增長。

市府衛生局提醒民眾清除容器積水、記得刷洗內壁再倒置，減少病媒蚊孳生風險。此外，在梅雨季節，部份民眾會利用降雨時儲水，儲水時需特別注意容器的覆蓋方式，如在儲水容器加置細紗網、蓋子，取完水後立刻密蓋，避免提供病媒蚊孳生環境。

登熱防治中心請民眾務必落實家戶內（外）環境巡查與整頓，如出現發燒、頭痛、肌肉關節痠痛等疑似症狀，勿自行服藥，儘速就醫並主動告知醫師自己旅遊史，讓衛生機關及時防治，避免疫情擴大。南市從2017年6月26日起針對查獲陽性孳生源者，一律依傳染病防治法規定處罰鍰新台幣3000元～1萬5000元，無改善期，此公告今年繼續適用，市民不可輕忽。

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