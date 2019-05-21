看好國內青年旅遊商機 雲朗「品文旅」插旗礁溪

2019-05-21 12:45

〔記者蕭玗欣／台北報導〕看好國內旅遊市場，雲朗觀光集團旗下品牌「品文旅」首度插旗宜蘭礁溪，鎖定20歲至30歲的青年客群，預計第3季正式營運，首年平均房價為每房4000元，目標住房率上看60％。

近2年雖國旅市場漸衰，宜蘭觀光人潮卻逆勢成長，每到週末或連續假期景區總是塞滿出遊旅客。雲朗觀光集團表示，去年6月在湯圍溝公園旁的兆品酒店礁溪去年6月試營運後，住房率約為6成至7成，其中，國旅占總體住客9成，由於客群以30到50歲的家庭旅遊佔多數，飯店內積木主題樓層以及無邊際泳池最受旅客歡迎。

雲朗觀光集團表示，看好宜蘭國旅熱潮，今年5月起試營運的品文旅選在礁溪溫泉公園旁，步行3分鐘就能抵達，每年造訪公園人次上看70萬。主要客源目標是20歲至30歲的青年客群，以自主旅行與環保風格鎖定喜歡自主旅行的旅遊世代，希望能和家庭客為主要客源的礁溪兆品酒店做出市場區隔，同時擴大雲朗在宜蘭的市占率。

據觀光局統計，目前還有3個觀光飯店品牌預計在宜蘭投入營運，包括喜來登宜蘭渡假酒店、香格里拉渡假村、礁溪遠雄悅來大飯店（原春秋礁溪渡假酒店），總投資金額達48億589萬元。

品文旅礁溪為雲朗觀光集團在礁溪的第2個據點、第3家提供溫泉服務的飯店擁有「品泉雙人房」、「品旅雙人房」、「文漾家庭房」、「樂旅小閣樓」4種房型、共178間客房，全備有獨立溫泉浴池。

品文旅5月1日到6月底投入試營運，依房型不同，每房優惠價自2888元起至3999元，預計今年第3季正式營運，首年平均房價目標為每房4000元、年均住房率目標60％。

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