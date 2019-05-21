坦克開進中正紀念堂 六四倖存者：「希望大家記住這一幕」

2019-05-21 19:32

〔記者周采薇／台北報導〕一輛綠色的坦克車，駛進中正紀念堂的自由廣場，國內外遊客紛紛被吸引，上前搶拍照。今年是「六四天安門事件」30週年，六四國際研討會首度移師到台灣舉辦，並且在自由廣場搭建了「坦克人」的裝置藝術。

1989年6月4日，中國派出軍隊鎮壓當時訴求改革的民眾，抗議事件的隔日，一位名叫「王維林」的男子在北京長安街上，隻身站在解放軍的坦克車前面，企圖阻擋坦克前進。這個畫面被當時美聯社攝影師「傑夫韋德納」（Jeff Widener）拍下，並且安全將底片送出中國，才揭露了整個事件。王維林的真名已經無法確認，人也從此消失不見，這張以肉身阻擋坦克的照片，從此被稱作「坦克人」。

今年是「六四事件30週年」，華人民主書院舉辦了一系列的紀念活動，並邀請當時的經歷者王丹、方政等人來到自由廣場參觀「坦克人」的戶外裝置藝術。方政是當時為了救另外一名學生，慘遭坦克車輾壓導致雙腿傷殘，他說：「作為一個六四屠殺的見證人，我希望大家記住這一幕」。

一名70歲的中國遊客看到這個裝置藝術，向他的朋友說明這個裝置藝術的含義，他說因為中國把整個消息封鎖，所以他的朋友完全沒看過坦克人的原始照片。他說可以和坦克人合照，但是一發上網，馬上就會有國安局來關注。講到一半老伯突然紅了眼眶，激動的說不出話，只是不斷的搥著胸口說：「是心中的痛」。他說：「很難過，當時中國最好的一個機會就這樣失去了」。

30年過去了，這輛開進自由廣場的解放軍坦克，喚起當年「六四天安門事件」驚心動魄的那一幕。

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