食品公司越籍移工罷工事件延燒 資方遭控非法解雇

2019-05-21 12:02

〔記者賴筱桐／新北報導〕美堤食品有74名越南籍移工因無法忍受長期超時工作、公司未依法給付加班費、苛扣薪資等，今年5月3日發起罷工。新北市勞工局協調後，要求雇主應於5月15日前以現金或匯款給付積欠的加班費，但資方改以支票支付，僅有少數人順利兌領，資方並解雇5名參加罷工的越籍移工，引發勞工不滿，今天上午至新北市政府抗議，要求市府不能縱容資方「秋後算帳」。

越籍移工控訴，公司以因罷工造成訂單銳減、業務緊縮為由，解雇5名參加罷工的勞工，並要求勞工從工廠宿舍搬回仲介宿舍，此舉是秋後算帳的行為，而仲介公司雖表示，資方會給付積欠的加班費，卻無法具體承諾何時能領到錢，並揚言雇主不會撤回解雇決定。

越籍移工說，罷工事件後，工廠內有不少人每天須上班18小時，哪來的「業務緊縮」，這是資方懲罰罷工勞工的藉口。

移工要求，資方應立即恢復5名遭解雇勞工的工作，禁止資方秋後算帳、非法解雇，資方應承諾支票兌現日期，勞工局須調查資方解雇是否合理，若有惡意解雇情事，請勞工局廢止美堤公司續聘移工。

勞工局外勞服務科長廖武輝表示，美堤公司表達因訂單銳減、業務緊縮須資遣員工，但資遣通報有必要程序，勞工局將嚴格檢視相關文件，確認雇主資遣程序是否符合規定，以及是否依法給付資遣費，並請資方說明為何針對特定的5名移工。

廖武輝強調，目前美堤公司尚未正式提出資遣通報，移工與資方的勞雇關係仍存在，勞工局已排定下週進行勞動條件檢查，釐清資方是否違法。

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