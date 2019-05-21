在火星館玩科學！全民科學日 彰化45校同步

2019-05-21 11:57

〔記者張聰秋／彰化報導〕全民科學日今天在彰化縣45所小學同步登場，吸引超過萬名師生參加，在彰化市中山國小火星館舉辦的開幕式，由國立彰化師範大學理學院學生，以及彰化女中團隊共同安排「科學驚奇秀」驚豔登場，中山國小的畢業生也設計了10個關卡，讓學弟妹和貴賓們，經由闖關體驗科學的奧祕。

全民科學日2008年由彰師大教授兼理學院院長洪連輝發起，今年第12屆，表演團隊在開幕儀式上帶來的「科學驚奇秀」演出，更是將現場氣氛炒到最高點，在台前縣長王惠美與小朋友動手玩科學，一起體驗骨牌效應帶來的刺激與樂趣時，激起許多小朋友好奇紛紛衝到台前一探究竟。

洪連輝指出，當初他覺得科學教育的推廣一定要跟縣市政府合作，彰化縣政府算是全國首屈一指的縣市，第1個跟大學來合作，把資源放在各個鄉鎮、各個學校，由彰化師大來主導，訓練這些學生可以把科學教育落實到各個鄉鎮，台灣有很多縣市曾經來彰化觀摩，這些縣市也同步實施，推廣到現在，5月各縣市都會有1天訂為科學日。

10道闖關名稱取得妙，內容宛如變魔術，處處會驚喜，關卡名稱從「蟲蟲向前衝」、「尋找平衡」、「磁力炮彈」到「顛倒世界」、「妙傳乒乓球」與「樵夫伐木」等等，小朋友玩得開心，就連王惠美也玩得欲罷不能，10道關卡全部體驗。

王惠美說，45所學校每個學校各設10道關卡以上，等同彰化縣內就有450道闖關活動同時在校園推動，不僅有助於平衡城鄉差距，孩子們也能領略科學的奧秘，讓孩子有更多元的學習空間。

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