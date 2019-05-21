回應調降幼教師生比 教育部：先衝公共化提供量

2019-05-21 11:18

〔記者林曉雲／台北報導〕回應全教總和靖娟今天向立法院陳抗，呼籲調降幼兒園的師生比。教育部國教署國中小組組長武曉霞表示，因為家長對於公共化幼兒園的需求和期待都很高，依之前立法院所達成的共識，教育部先衝公共化的提供量，預計於6年內（到113年）增加公共化幼兒園3000班，多提供8.6萬個幼兒就學機會，至於降低師生比的推動則沒有預設時程。

武曉霞說明，依幼兒教育及照顧法第16條規定，幼兒園2歲以上未滿3歲幼兒，每班以16人為限，且不得與其他年齡幼兒混齡；3歲以上至入國民小學前幼兒，每班以30人為限。幼兒園教保服務人員之配置規定，2歲以上未滿3歲幼兒之班級，每8名幼兒，應置教保服務人員1人；3歲以上至入國民小學前幼兒之班級，每15名幼兒，應置教保服務人員1人。幼照法就幼兒園班級人數之規定僅為上限，另教保服務人員配置比例之規定，亦屬最低標準，與世界其他先進國家如日韓等相較，趨於一致。

武曉霞也表示，調降幼教師生比需考量對整體公共化供應量、幼兒園人事成本及家長收費之衝擊等因素。因此依立法院104年6月15日附帶決議：「請教育部於幼兒園公共化比例達一定程度後，基於提升整體學前教保服務品質，應予考量降低班級人數。」幼兒園班級人數仍以維持現行規定為宜，教育部會持續擴大公共化供應量，預計到113年增加公共化幼兒園3000班，多提供8.6萬個幼兒就學機會，讓公共化之供應量在113學年度，至少達到約27萬人，具體回應多數人民之期待，使公共化教保服務達一定比例，至於降低班級人數之可行性，則沒有預設推動時程。

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