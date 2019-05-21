被爆聯名款洋裝抄襲法牌 小清新網紅挨轟

2019-05-21 12:55

〔即時新聞／綜合報導〕網紅粉絲團「我是查理 I'm Charlene」近日被爆販售洋裝疑涉抄襲，急忙在臉書發表澄清聲明，但仍遭網友砲轟。知名部落客「廣告小妹」也對此發表看法。

「我是查理 I'm Charlene」先前表示，與「Meier.q」合作推出復古洋裝，卻被網友發現與法國品牌Rouje相似，質疑抄襲。對此「我是查理 I'm Charlene」發表澄清聲明指出：

Meier.q與查理本人絕對尊重智慧財產權，於此鄭重聲明絕無抄襲。

本次聯名系列產品皆由查理以及Meier. q團隊共同打造，由40年代風格發想，從布料材質、圖案挑選、版型剪裁，皆以查理嬌小身型量身打造。

此次聯名設計之元素，如綁帶、排扣、澎袖......等，皆為40年代在服裝設計上常運用之元素；服裝使用的布料亦是從Meier. q原有的布料卡庫中挑選，絕無違反著作權法。

真的很謝謝大家，對於Meier.q和查理聯名系列的支持與喜愛。我們會再持續努力帶給大家更好的服裝及穿搭風格。

但網友並不買帳，認為「一模一樣真的是有點誇張了」、「搞笑嗎？圖一貼出來，還是查理的最像，其他家的花色、扣子位置都差很多」。

「廣告小妹」分析，查理解釋聯名款式沒有抄襲任何品牌，卻在直播中說有參考中山小店的復古洋裝，讓她質疑「是沒把那件復古洋裝當品牌是不是」。「廣告小妹」表示，「查理明顯沒有要抄 Rouje 的意思，但她卻抄了別家的復古洋裝（這還是抄啊！）。」

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