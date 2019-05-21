罕見！腸癌病患大便用力 胃竟跑到胸腔

2019-05-21 10:38

〔記者張軒哲／台中報導〕胃跑進胸腔！一名直腸癌男病患因排便太用力，腹壓太大撐破橫隔膜，胃跑進胸腔，竟然忍了1個月才求診。台中慈濟醫院胸腔外科主任吳政元指出，這種無外傷病史造成的橫隔膜疝氣，非常罕見。病人若再拖下去，可能造成胃扭轉，引起缺血性壞死，嚴重時就會致命。

45歲直腸癌病人李先生罹癌手術後固定回醫院化療，常有排便不順或便秘問題。有次上廁所用力排便，上腹部突然感覺一陣劇痛，但後來疼痛消失，就沒在意。但之後用餐吃沒幾口飯就覺得脹，伴隨腹部悶痛，期間也曾出現無預警劇痛。撐了1個月，才到大腸直腸科看診。

大腸直腸科醫師門診發現異狀，轉急診會同胸腔外科，經由電腦斷層檢查發現了致命問題。吳政元指出，斷層影像顯示，胃腫大且充滿食物，左肺被胃擠壓剩不到一半，幸運的是肺沒有因為壓迫而呼吸困難。吳政元說明，一般橫膈膜破裂常有明顯外傷病史，或其他原因，例如舉重、生產等，但像個案因腹部用力，腹壓上升，衝破橫膈膜很罕見。

吳政元研判，李先生曾接受直腸手術及化療，腸道容易脹氣，排便用力的動作會造成腹壓比一般人高，當時發生劇痛，就是橫隔模產生破洞，而病人事後不在意拖了1個月，仍然用力排便的習慣會讓胃沿著橫膈膜破洞，一直向上擠壓肺，時間一久，原來的小破洞就變成超過7公分，於是胃就擠進左側胸腔，造成橫膈膜疝氣。

吳政元手術時，先放置胃引流管，讓胃消脹，再用內視鏡輔助手術分離胸腔內已經沾黏的胃與橫膈膜及肺，把胃推回腹腔原來位置，最後修補橫膈膜破洞。手術後，病人已經可以吃飯，也不再有胃悶脹的感覺。吳政元提醒，腸癌易便秘的病人應使用軟便藥物並注意排便別太用力，發生異常劇痛時，就要趕緊回醫院檢查。

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