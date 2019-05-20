台南T-Bike與台中iBike有何差別？ 交通局這樣說...

2019-05-20 23:14

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南T-Bike與台中iBike「空中PK」！南市議員蔡淑惠今（20）日質詢指出，台中i-Bike從建置到管理維護補助，每輛平均成本8萬8千元，台南T-Bike每輛成本要10萬元，她質疑台南市政府被「綁架」了嗎？

南市交通局回應表示，台南T-Bike採委外管理維護，每年依採購法招標簽定管理維護契約，「收入歸市府」，而台南T-Bike自2015年起編列「建置與營運」費用，至2018年底累計預算約為1.39億元，決標金額約為1.35億元，陸續建置62個站點、1604輛車，累計至今（2019）年4月收入約1038萬元。

南市交通局表示，台中市iBike（亦屬U-Bike系統）採BOT模式委外經營，依採購法1次簽約7年，「收入歸廠商」，並由政府編列騎乘補貼預算，自2014年起至2018年底累計編列「建置與營運」預算3.6億元，「騎乘補貼」2.2億元，共約5億8千元，已陸續建置288個站點、7110輛車。

南市交通局表示，台中市iBike相關規模與成本大致為台南T-Bike的4.4倍，2個系統至2018年底累計建置的各項設備數量與預算編列相比，扣除契約跨2019年執行費用後，效益大致相同。

蔡淑惠說，今年台南T-Bike將再編列7千多萬元，要增加500輛，站數越多營運管理補助經費將隨之增加，台中雖然綁約7年，但7年後所有建置車站到車輛，全歸台中市政府，台南則需每年編預算建置，讓人不得不懷疑台南T-Bike是不是「錢坑」？

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