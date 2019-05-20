「愛你依舊我愛你」 新北378對新人登記結婚

2019-05-20 21:22

〔記者賴筱桐／新北報導〕今天是2019年5月20日，諧音為「愛你依舊我愛你」，雖然不是農民曆的好日子，但截至今天下午4點，仍有379對新人完成結婚登記。新北市各戶政事務所推出專屬活動和限定紀念小物，搭配拍照道具，希望新人留下甜蜜幸福的回憶。

民政局戶政科長顏耀明表示，根據近5年統計資料顯示，包括元旦、西洋情人節2月14日、諧音「我愛你」的5月20日和象徵「十全十美」的雙十國慶等特殊日，其中520結婚登記數累計近4000對，位居特殊日結婚對數的第1名。

顏耀明指出，各戶所推出520活動，例如土城戶所邀請有20年繪畫經驗的街頭藝人許永煥，免費幫新人繪製Q版結婚畫像；三峽戶所準備古裝供新人著裝拍照，並設置「大紅燈籠高高掛」結婚專區，充滿濃厚中國風，並贈送紀念小物「福氣袋」，外觀畫有蝙蝠圖案，包裝汽水糖，象徵「幸福喜氣」。

另外，平溪戶所結合在地天燈意象，送出天燈對杯、天燈書約明信片、紀念拍立得等，台語有「添丁」諧音，祝福新人早生貴子、好孕連連。金山戶所推出精緻造型夜燈，寓意「點亮愛情、緣起不滅」。鶯歌戶所送給新人「幸福水竹精油擴香陶瓷瓶」；汐止戶所提供「老公我要零用錢」、「皇上請翻牌」、「溫水某」、「溫憨ㄤ」等拍照小字卡，增添趣味。

土城戶所新人王先生與林小姐同在鴻海公司擔任工程師，在公司舉辦的園遊會相遇，促成佳緣，熱愛運動的王先生每天下班都約林小姐一起慢跑，兩人因此跑出感情，選在5月20日結婚，希望向對方表達「我愛你一輩子」。

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