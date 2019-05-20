彰縣防治荔枝椿象發出120萬獎金 還有意外發現！

2019-05-20 19:45

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣府防治荔枝椿象，祭出高獎金收購卵片，從5月1日收購以來至今已收到近12萬片卵片，1片10元，相當於花120萬元減少168萬隻荔枝椿象的出生，但就算配合化學噴藥，民眾依然覺得效果有限，有人甚至建議出動「直昇機噴藥」，但農業處認為期期以為不可，因為藥效太廣太強，可能波及「有機農民」或造成蔬果收成農藥殘餘過量，弊大於利，他們並不考慮，倒是「平腹小蜂生態防治」他們已經看到初步效果。

縣議員鄭俊雄說，現在荔枝椿象繁殖非常恐佈，許多地區「大軍壓境」已經影響到民眾的生活，縣府派出的「噴藥大軍」緩不濟急，因為有「噴藥盲點」，噴藥人員只能噴道路旁的龍眼樹、荔枝樹，噴藥管線長度受限下，噴藥範圍無法全面涵蓋，致使受藥劑影響的蟲子「轉移陣地」繼續繁殖，「噴藥盲點」讓荔枝椿象永遠無法根除。地方一直有民眾建議出動直昇機噴藥，一次趕盡殺絕。

對此，農業處副處長郭至善說，3、40年前直昇機噴藥並不適合現在，主要原因是藥效過強、過廣，全面噴藥的結果可能造成生態大破壞，衝擊最大的當屬區域內的有機農，其次農民即將收成的蔬菜被突來的農藥覆蓋，送到市場可能造成農藥超標，造成農民無法彌補的損失。

郭至善強調，農業的操作日新月異，此一時、彼一時，過去允許的防治方式，不一定適合現在，目前最先進的方式是用「平腹小蜂」作生態防治。

他說，從5月1日至今，縣府總共收到近12萬片的卵片，以每片14顆卵計，相當減少168萬隻荔枝椿象，但最令他們興奮的是發現有不少卵片已經被平腹小蜂寄生，小幼蜂「破蛋而出」，已證明小蜂破壞卵的生機，可以看出這種生物防治法已經起作用，年復一年，平腹小蜂越來越多，一定有機會降低荔枝椿象的數量。

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