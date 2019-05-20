暴雨襲擊板橋市區淹水 議員質疑排水系統沒做好

2019-05-20 17:00

〔記者賴筱桐／新北報導〕暴雨襲擊北台灣，造成新北市多處道路積淹水，新北市議員何博文今天在議會質詢指出，降雨短短2小時，板橋市區四處淹水，他質疑市區排水系統沒做好、部份水溝未清淤釀禍。水利局長宋德仁解釋，今天的降雨強度比較強，雨勢趨緩後，各地積水逐漸消退。

何博文質疑說，為何短短2小時的降雨量，就讓板橋市區四處淹水，包括板橋區大觀路2段140巷、僑中二街、大觀地下道、華僑中學後方道路淹水，其中幾處地點曾辦理會勘，發現水溝沒清淤，雨水、污水混在一起，許多市區排水系統沒做好，他要求水利局檢討。

宋德仁表示，今天的降雨強度比較強，板橋10分鐘的累積雨量24毫米，今天32個抽水站都有啟動，只要議員有反映積淹水的地方，相關單位都會去處理。

何博文批評，大觀路140巷旁的水溝淤積嚴重，板城路、華中公園、金華街10巷，根本沒有排水系統，環河西路5段邊坡的水溢流有如瀑布，浮州公八公園雖然有滯洪池功能，但2個小時已快淹沒，如果雨勢不斷，滯洪池恐怕無法發揮功能。他要求加速興建浮洲抽水站，解決浮洲地區的淹水問題。

宋德仁表示，浮洲抽水站基本設計已經完成，但是因為都市計畫問題，取得土地須花費10多億元，目前在市府土城抽水站旁正在規劃另一個抽水站，且湳仔溝抽水站的機組已更新60%以上。

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