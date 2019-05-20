拿划漿與「室內」惡水搏鬥 凸顯南投水訓中心遷建問題

2019-05-20 16:28

〔記者謝介裕／南投報導〕連日豪大雨，南投縣日月潭月牙灣水上運動訓練中心不僅外面淹大水，室內也呈現一片汪洋奇觀，使得集訓中的國立水里商工划船隊員們，被迫上演一場與惡水奮戰的戲碼，也再度凸顯該訓練中心遷建議題，不容縣府等閒視之！

水里商工在今年全國中等學校划船錦標賽中，締造包辦總計6項賽事冠軍的空前紀錄，23日將參加廈門國際龍舟賽，教練彭坤郎特別帶領隊員們犧牲假日休息時間，18、19日2天在該中心進行集訓，怎料，外面下大雨，裡頭也陰雨綿綿，隊員們被迫展開搶救家當行動，以免棉被、床、枕頭、衣褲被泡在水中，有的索性拿起划槳與惡水奮戰，最後也如願將阻塞的排水溝打通，減少暴漲洪水對訓練場地及其生命安全的威脅。

隊員們與惡水奮戰過程，被民眾PO上網後，網友除了對隊員的表現讚不絕口以外，也不忘酸政府一下，難道划船隊員們只想要個訓練環境較好的「家」，有哪麼困難？政府做不到？

南投縣府解釋表示，該訓練中心宿舍區係地方善心人士提供的鐵皮屋，遇雨便有漏水問題，多年前便著手展開遷建計畫，直至最近終獲中央支持列入水域活動發展前膽計畫，不但所須6000萬元興建經費有著落，連帶廣達300多坪的預定地，林務單位也已完成地目變更與地上物查估作業，待國有財產署完成撥用手續後，縣府教育、建設等相關單位便會積極展開新建計畫，以利在中央核定的2021年8月期限內完工，提供輕艇、西式划船等所有水手們，更好、更優質的訓練設備及環境。

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