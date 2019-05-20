大雨炸台中 男騎士遭掉落高壓電線電擊命危

〔記者張軒哲／台中報導〕今日上午台中海線地區大雨驟降，大甲區中山路高壓電線掉落，2名騎士滑倒受困，苑裡鎮一名26歲周姓男騎士騎車經過受困遭電擊，一度失去生命跡象，送醫院搶救後，送至加護病房觀察。另一名58歲余女手部灼傷，自行就醫。
台中消防分隊指出，周男行經大甲區中山路二段幼獅工業區路段時，疑似雨勢造成高壓電線掉落，周男滑倒並遭受電擊，警消、台電人員立即到場搶救，緊急送往苑裡李綜合醫院。
李綜合醫院指出，經搶救後送加護病房觀察，仍有生命危險。
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〔記者張軒哲／台中報導〕今日上午台中海線地區大雨驟降，大甲區中山路高壓電線掉落，2名騎士滑倒受困，苑裡鎮一名26歲周姓男騎士騎車經過受困遭電擊，一度失去生命跡象，送醫院搶救後，送至加護病房觀察。另一名58歲余女手部灼傷，自行就醫。
台中消防分隊指出，周男行經大甲區中山路二段幼獅工業區路段時，疑似雨勢造成高壓電線掉落，周男滑倒並遭受電擊，警消、台電人員立即到場搶救，緊急送往苑裡李綜合醫院。
李綜合醫院指出，經搶救後送加護病房觀察，仍有生命危險。