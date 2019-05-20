南路鷹起飛！八卦山大竹國小改建 融入「鷹翼」意象

2019-05-20 13:34

〔記者張聰秋／彰化報導〕百年老校彰化市大竹國小，忠孝樓、仁愛樓建築老舊，教育部國民及學前教育署補助彰化縣政府1億6038萬元改建經費，預計將興建4層樓、37間新教室，由於學校就在南路鷹過境八卦山路線附近，校方將工程與在地地理優勢的資源融入賞鷹平台的設計概念，新校門、門廳結合「鷹翼」意象，象徵老校將展翅高飛。

大竹國小現有997位學生，學校在八卦山下的彰南路巷弄裡，3棟老建築信義、忠孝、仁愛樓，信義樓去年改建啟用，今年1、2月寒假拆掉仁愛樓，因建築執照直到最近才取得，校方今辦動土儀式，預計明年9月仁愛樓竣工後，緊接拆除忠孝樓，忠孝樓拆除後就沒有要再興建大樓，規劃成師生戶外活動空間。

動土典禮，官員、師長、家長會長、民代參加，小朋友表演舞蹈，營造喜氣氛圍，眾人在尚未拆除的忠孝樓前拍照留念。

縣長王惠美表示，拆舊蓋新，她相信新大樓建成後會給大竹國小師生一個非常安全、良好的教學、學習環境，讓孩子們快樂學習。

大竹國小校長黃馭寰表示，投資教育是為未來打基礎，學校感謝縣府、議會、教育部共同支持經費，改建工程採取「拆、建、拆」3階段辦理，第1階段已拆除仁愛樓，規劃原基地興建37間教室，內含行政辦公室、普通教室及專科教室等，待完工後，再進行第3階段拆除忠孝樓工程，預計明年（2020）10月完成。

每年3月至4月為南路鷹過境季節，工程設計以「自然」、「人文」為概念，與在地自然資源結合，規劃賞鷹平台，藉此打造生命教育的學習環境，新校門採鷹翼造型，象徵大竹學子在師長呵護下快樂學習，畢業後個個都能展翅高飛。

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