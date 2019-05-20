女性壓力大 研究：送束花給她可紓壓

2019-05-20 12:42

〔記者林惠琴／台北報導〕美麗的花朵不只賞心悅目，更有紓壓效果。一份美國北佛羅里達大學的研究發現，收到別人送花的女性，壓力水平會顯著下降。

該份去年9月進行的「花卉對女性感知壓力的影響」研究，發現68%的民眾每週都感到壓力，32%更是每天都感到壓力，尤其是女性，1/4每天有多次壓力。

此份研究以18至65歲共170位女性為對象，隨機分配至「送花束到府」、「送包裝精美的豪華蠟燭」、「對照組」等3個組別，前2組在實驗的第5天或第6天會收到花束或豪華蠟燭，且被告知這些物品是感謝他們的參與，對照組則不會收到任何東西，結果收到花束的受試者，壓力水平顯著下降，情緒獲得改善。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，部分男性過去認為贈送花束不實在、花期短很快就謝掉、不如折現等，但賞花或接收他人贈予的花束，常常讓人有好的聯想，像是春天來了、希望、美麗、道謝或讚美等正面感覺，加上此研究已證實花卉對女性有好的影響力，建議可在適當時機選擇送束花給「她」。

中華民國諮商心理師公會全聯會常務理事胡延薇指出，在人際關係的調查中，曾發現當他人給予協助，感謝禮物贈送花卉，比較能增加「我是熱於助人」的感覺，自我肯定令人心情愉快。

胡延薇也提到，目前美國、日本等國開始推廣園藝治療，利用人與植物的關係，例如維護、植栽、美化等，在過程中投注希望、期待，因而提升專注力、穩定情緒、緩解壓力等，建議平日可先從小盆栽開始，讓生活增添綠意，並刺激手部小肌肉，透過植物的美麗生機，間接達到紓壓目的。

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