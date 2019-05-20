跨境同婚排除中國 內政部：限外交部認定「相對當事國」

2019-05-20 11:34

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院上週五三讀通過「司法院釋字第748號解釋施行法」，保障同性別兩人婚姻平等權，關於民眾要辦理跨境同性婚姻，有哪些國家是台灣承認。內政部次長陳宗彥今日在立法院內政委員會表示，全世界約有30個同婚合法化國家，只要是外交部認定的「相對當事國」，民眾可辦理結婚登記。

親民黨立委陳怡潔提及，5月24日辦理同性結婚登記，戶政人員會不會因為個人因素，對同性者出現一些差別待遇，讓民眾辦理結婚登場產生不悅？

陳宗彥指出，各戶政人員每一年都有進行性別主流、群族主流的教育訓練，絕對不會有性別差異的情形。

陳怡潔問及，那跨境同婚要多久時間規劃？陳宗彥指出，在5月24日開始，國人與相對當事國，同婚也是合法狀況下，可以辦理結婚登記。

陳怡潔追問，合法當事國是什麼？陳宗彥說明，據外交部提供的資料，同婚合法國家是26個，後來外交部又給內政部更新資訊，全世界現有30個合法國家，未來只要是外交部認定相對當事國就可來辦理。

陳宗彥指出，會按照釋憲精神、專法意旨、兩岸人民關係條例、行政規則辦理，現行可以辦理的，就是合法的相對當事國。

陳怡潔提醒，亞洲國家中只有台灣承諾同婚，未來可能衍生一些問題，例如不是認定的相對當事國，而是真愛怎麼辦？政府應要有配套措施保護國人。

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