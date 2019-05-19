「不支持同婚是不尊重人！」 九把刀用這些比喻引網讚

2019-05-19 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕同性婚姻專法在17日正式通過，台灣成為亞洲第一個通過的國家，成為世界焦點，但目前仍有不少人反對，九把刀今發文痛斥「許多人的不尊重需要被教育」，並用許多比喻希望「不要把你的歧視與偏見，美化成意見不同」。

作家九把刀今（19）日在臉書發文抒發情緒，和網友大談「什麼叫『我們的意見不同』」，他表示逐步淘汰核能和精進核能安全、多元入學和傳統聯考、領養貓狗和用購買的方式都是意見不同，但支持同婚與否不叫意見不同，叫「不尊重人」。

他再用其他例子來比喻，例如黑人可以投票與否，不是意見不同，因為白人可以投票，而黑人和白人都是平等的；以及婦女是否可以開車，也不是意見不同，因為男人可以開車，而男人跟女人都是平等的，最後他把重點拉回同婚議題，表示不支持同婚是「不尊重人」，因為異性戀可以結婚，而同性戀並沒有不一樣。

他也在留言呼籲「我們要尊重跟我們意見不同的人，但不需要尊重不尊重人的人」，論述明確的貼文引起不少網友附和稱讚，紛紛留言「不能同意再多了～」、「說得太好⋯」、「你寫的太好了」、「台灣真的需要多一點有智慧又有勇氣的公眾人物」、「最近實在是太中肯了」。

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