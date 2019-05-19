濃霧攪局 網友笑稱：買金門送「關島」已是常識

2019-05-19 17:21

〔記者吳正庭／金門報導〕霧鎖金門，導致空中航班秩序大亂，今天又有不少旅客滯留機場，有人拿出大字報，高喊「我要回家」，也有網友在臉書表達同情，或提醒此時正逢霧季，「每年3、4、5月，買金門送『關島』」已是常識。

金門航空站︰啟動軍機、船運備援計畫

金門航空站表示，航班取消主因天候不正常，目前已啟動軍機、船運備援計畫，待聯絡妥當即可受理登記。

金門連續3天濃霧，機場能見度不佳，導致航班秩序大亂，不少旅客被「關」了2天；今天上午，機場能見度只有500多公尺，距離安全降落的門檻900公尺差一截，眼見搭機無望，現場旅客情緒焦躁，有人乾脆現場用紙箱做了「我要回家」、「擺爛」的大字報，表達希望航空公司及航空站妥善處理旅客搭機權益，金門航警局基於安全，除了線上執勤人員，立刻召回休假員警到場維護秩序。

機場人潮漸多，訊息被發上臉書，有人聲援旅客爭取權益，也有不少臉友「體諒」天候不佳，航空站及航空人員的辛苦，金門航空站主任洪念慈、縣府觀光處長丁健剛及立委陳玉珍金門辦公室主任翁明振均到現場關切。

部分網友︰安全才是回家唯一的路

洪念慈說，下午2時許，機場能見度至提升至1000公尺，一般民航機起降沒有問題，但仍未達軍機降落條件，會於稍後辦理登記；船運已受理登記，預計可載400人的交通船在晚間11時左右抵達金門料羅港，明天早上抵達台中港。

機場班機大亂，現場約有1500名旅客滯留；臉書網友罵聲及同情聲都有，這幾年飛安意識抬頭，也有網友提出中肯呼籲：「天候因素：吵也沒用！安全才是回家唯一的路啊!」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法