大霧滯留金門 旅客高喊「縣長出來」

2019-05-17 15:19

〔記者吳正庭／金門報導〕金門「迎城隍」帶來萬人空巷盛況，霧濛濛的天氣卻也留給朝聖遊客及小三通客無機可乘的惆悵，昨天機場大霧，無法消化返台的數百名旅客，今天上午仍滯留金門尚義機場，有些包括台商在內的旅客等不及，直接高喊「縣長出來」；金門航空站指出，各航空公司下午暫時挪不出加班機，但會繼續爭取，盼儘快協助旅客搭機。

金門籍立委陳玉珍說，已向國防部請求支援運輸機，但因台北附近有雷雨胞，所以軍機無法飛行，經向民航局反應，正向各家航空公司協調運能中，如能調出運能，會再統計需求人數。

昨天是浯島邑主城隍遷治339週年慶典，光是從台灣、中國就來了約50多個宮廟團體，加上慕名而來的攝影愛好者、觀光客，讓城隍巡安的金城市區湧入大量人潮，餐飲、旅店都拉出不錯的業績；不過，遶境結束，部分朝聖者準備返台時，卻遇上機場下午濃霧，導致包括台商等小三通旅客在機場等待候補的人潮，其中有人等不到加班機，乾脆在現場高喊「縣長出來」；許多旅客延至今天再往機場候補仍不得要領。

金門航空站表示，16日一大早機場班機就受濃霧影響，天氣每下愈況，至下午2時至6時全部關場，導致航班秩序大亂，約有400人因此無機可搭；今天上午雖然天候正常，向各航空公司徵詢均無充分運能，將視候補人數，再向民航公司爭取加班機。

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