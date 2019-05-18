縣定古蹟姜阿新洋樓首展 曹昌德多元創作分享

2019-05-18 12:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣縣定古蹟-北埔姜阿新洋樓，首展舉辦「細拾日常-曹昌德手作 書寫 塗繪展」，今早開展，創作者現身分享作品，有童趣的隨想，有根植於生活的實踐，有「實用之用是為大用」的藝術視野，希望邀請更多在地學子走進洋樓的豐富世界。

國立藝專美術科國畫組畢業的曹昌德，在別人眼中，是名畫家、藝術家、美術編輯先驅；在朋友眼中，他是個手作癡狂，經常信手拈來、神來一筆，為人低調；他本人，則是抱著日常鎖事透過雙手勞作，「我思故我做」的想法，讓生活與工藝融合為一。

主辦單位姜阿新教育基金會表示，姜阿新洋樓開放後首展，作品含蓋書寫、塗繪及各種手作，展期為期3個週末（18、19、25、26日及6月1、2日）等6天，憑參觀票券入內參觀（現場購票每人50元），電話（03）580-3586。

姜阿新洋樓由北埔創業家（林業、茶葉）姜阿新先生，於1946年建成，為北埔於光復初期產業巔峰的表徵。綜合西方、日式與中國的建築語彙修建而成，為台灣建築史上重要作品。經修復再利用工程，去年12月起營運，致力提供多元交流平台，使北埔的歷史人文景觀能夠有更深度的詮釋，帶動地方發展。

新竹縣縣定古蹟-北埔姜阿新洋樓，首展舉辦「細拾日常-曹昌德手作 書寫 塗繪展」，今早開展。 （記者廖雪茹翻攝）

新竹縣縣定古蹟-北埔姜阿新洋樓，首展舉辦「細拾日常-曹昌德手作 書寫 塗繪展」，今早開展。 （記者廖雪茹翻攝）

創作者曹昌德抱著日常鎖事透過雙手勞作，「我思故我做」的想法，讓生活與工藝融合為一。 （記者廖雪茹翻攝）

創作者曹昌德抱著日常鎖事透過雙手勞作，「我思故我做」的想法，讓生活與工藝融合為一。 （記者廖雪茹翻攝）

創作者曹昌德抱著日常鎖事透過雙手勞作，「我思故我做」的想法，讓生活與工藝融合為一。 （記者廖雪茹翻攝）

創作者曹昌德抱著日常鎖事透過雙手勞作，「我思故我做」的想法，讓生活與工藝融合為一。 （記者廖雪茹翻攝）

創作者曹昌德抱著日常鎖事透過雙手勞作，「我思故我做」的想法，讓生活與工藝融合為一。 （記者廖雪茹翻攝）

創作者曹昌德抱著日常鎖事透過雙手勞作，「我思故我做」的想法，讓生活與工藝融合為一。 （記者廖雪茹翻攝）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法