苗栗客庄345公里鐵馬進香出發 300名車友共襄盛舉

2019-05-18 11:52

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣「鐵馬進香」今天上午六點多，由苗栗市長邱鎮軍與超過300名車友騎著腳踏車，雖然天空下起雨勢，但眾人仍不掩熱情一路前往雲林縣北港朝天宮進香，重現一甲子前客庄特有的進香文化，路程長達435公里，也考驗眾人腿力。

苗栗市公所為重現當年鐵馬進香盛況，重隔一甲子後，於去年再度恢復舉辦鐵馬進香，發起具有獨特歷史文化記憶的進香活動。今年報名時盛況空前，開放報名後就瞬間額滿。而今年最年長的參與者為高齡84歲的廖昶堯，最年輕者為13歲的紀冠廷，顯見活動熱絡程度。

今天一早，參與信眾陸續到苗栗市天后宮集結，舉行請神及祈福儀式，祈求人車平安，之後一行人浩浩蕩蕩出發。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀也大手筆，在出發前加碼贈送300份可參加明年朝天宮元宵抽一兩足重金媽祖活動的福袋，為車友打氣。

不少參與者表示，平時就有騎乘自行車習慣，而鐵馬進香相當特殊，且是屬於以往客庄的傳統文化記憶，當然不能錯過。

邱鎮軍表示，鐵馬進香為全國唯一以自行車騎乘方式的進香活動，且須於兩天內完成全程345公里必須經過不同地形，也是一大考驗。

苗栗市公所指出，期盼明年能號召更多各地車友共襄盛舉，一起參與極具意義的進香文化活動，呈現山城獨特宗教文化。

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