高市議員4個月內二度揪出同家工廠偷排開罰

2019-05-18 11:38

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山溪近來水色異常，議員李雅靜今凌晨趁下雨巡視鳳山溪，揪出同一家食品工廠違法偷排，值得一提的是，李雅靜4個月內揪出同一家工廠二度偷排，她表示，將推動鳳山溪流域總量管制，兩次檢舉獎金將全數捐做公益。

鳳山溪上游超過百家工廠林立，近來水色出現異常，曾變成黑龍江或是牛奶河，議員李雅靜是中山大學環工所博士，深耕地方聽取民意，長期關注環保議題。

李雅靜今年1月接獲地方陳情，連3週巡視鳳山溪，果然於上游發現乳白色廢水，通報市府環保局到場稽查，果然揪出1家食品工廠偷排，環保局依廢清法開罰6000元。

李雅靜近來接獲民眾檢舉，昨夜趁高市間歇性下雨，認為不肖工廠利用雨天偷排，昨天深夜11時許，不顧自身安危，前往鳳山溪巡視，還摸黑在現場開直播，直到今天凌晨發現違法工廠偷排，會同環保局到場稽查，揪出同一家食品工廠違法偷排，議員不到4個月揪出同一家工廠二度偷排。

李雅靜表示，之前鳳山溪偷排事件大多發生在下大雨的時候，偷排的廠商似乎心存僥倖，想利用大雨把排進鳳山溪的污水沖刷掉痕跡，以為可以「雨過污無痕」，但還是被她抓到了。

李雅靜說，昨天是間歇性大雨天候，半夜竟又發生偷排廢污水情形，不肖廠商這種罰不怕、心存僥倖心態實在可惡，要求環保局針對累犯加重罰則，以遏止惡劣偷排行為。

北門里長謝秀霞肯定議員李雅靜為民認真，連日來忙於黨內初選拜票，深夜仍不顧自身安危，親自摸黑巡視鳳山溪，會同環保局揪出不肖工廠，維護地方民眾居住環境。

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