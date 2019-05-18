《英雄聯盟》中國戰隊爆冷敗陣 粉絲竟遷怒台灣觀眾！

2019-05-18 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕《英雄聯盟》MSI 季中邀請賽四強賽17日在台北和平籃球館正式開打。對戰中，去年拿下世界賽冠軍、在小組賽取得9勝1敗恐怖戰績的中國戰隊iG，卻爆冷門輸給最後才驚險擠入四強的北美戰隊TL（Team Liquid），讓不少玩家跌破眼鏡。沒想到，卻有中國網友遷怒台灣觀眾，批評台灣觀眾頻頻幫TL喝采，怒嗆「是該收復台灣了」！

中國賽區LPL代表隊iG，在上周的小組賽循環賽程中取得9勝1敗戰績，幾乎輾壓所有對手，僅在最後一場比賽中輸給了韓國勁旅SKT，外界也一致看好iG能奪下本次季中邀請賽冠軍。

不料iG四強賽的對手、小組賽戰績僅4勝6敗，勉強進入四強賽的北美戰隊TL，卻在四強賽中上演「老四傳奇」，以3:1的比數輕取IG，狠狠打臉專家們的賽前預測，讓所有玩家跌破眼鏡，也讓中國粉絲十分屈辱難堪。

對此，在中國相關論壇、社群網站中，有不少網友遷怒台灣觀眾，怒轟台灣觀眾替北美加油的行為，更痛批台灣觀眾行為非常「惡臭」，又網友就不滿表示，「一旦iG劣勢，下面觀眾就歡呼」！更有中國網友以不雅字眼問候台灣觀眾父母，甚至表示「該收復台灣了」！

相關言論被轉至PTT後，鄉民則表示「被3：1開始牽拖」、「又不是第一次」、「打不好開始牽拖了 都不是自己玩壞了」、「阿你們就整場被壓著打 是要怎麼歡呼？」、「沒幫偉大的祖國歡呼就是有錯啊」、「幫比較弱的一方加油，不是所有體育賽事常見的事情」？

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