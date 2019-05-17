全中運南投金牌數創新高 縣府表揚選手及教練

2019-05-17 22:55

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣在108年全國原住民族運動會及全國中等學校運動會表現優異，分別拿下全國第3名及第8名，其中全國中等學校運動會扣除6都為第2名，共得24金、12銀、22銅，創下歷年金牌數新高，縣府17日晚間在縣議會會議室表揚績優選手及教練，共頒發927萬5400元獎金鼓勵。

副縣長陳正昇表示，林縣長上任以來，對於基層選手的培訓與學校體育的發展，相當重視，才有現今輝煌成果。為鼓勵優秀教練及選手，重視體育的長遠發展，特別提高南投縣體育獎助學金，繼續培植更多有體育天份或專長的南投子弟，除了建置更優質的訓練環境外，並將繼續提供或協助他們多元發展的環境與專業指導，讓南投縣體育成績更上層樓。

南投縣體育會理事長潘一全說，該會與縣府長期力挺南投體育發展，對於各項單項運動都一視同仁，並做選手最堅強的後盾，未來希望在各界的支持下，讓南投縣體育發展更上層樓。

南投縣體育會總幹事洪銘惠也指出，南投縣雖不是富裕縣市，但對選手與教練的支持並不輸給其他縣市，未來希望做好三級連線制度，讓優秀選手能留在縣內妥善照顧他們，不要讓選手離鄉背井，顛沛流離。

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