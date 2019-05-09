田孟慈全中運2連霸 返鄉激勵弱勢孩子翻轉命運

2019-05-09 10:00

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣中寮鄉人口少、弱勢多，跆拳道教練楊育峻進入中寮教跆拳10年不退，而他的愛徒田孟慈，繼張珮筠之後，連兩年拿下全中運金牌，已錄取台中市大里高中體育班，田孟慈把對教練的感謝化為行動，常在道館充當助教，楊育峻說，田孟慈踢出獎牌拿到獎金，對中寮的孩子是一個激勵，知道可以靠努力翻轉命運。

南投縣中寮鄉人口僅1萬4600多人，是全縣人口第二少的鄉鎮，跆拳道教練楊育峻10年前到該鄉教跆拳道，除在中寮國中社團教跆拳，也在永平老街設道館，今年全中運國中組跆拳道63~68公斤級二連霸，再次拿金牌的田孟慈就是幼兒園大班就跟哥哥來上課，至今仍天天到道館，除練習外，主要是幫楊育峻當助教，協助教練帶學弟妹。

田孟慈全中運兩次奪金，前年也在世界少年跆拳道錦標賽拿下銅牌，今年順利考上台中市立大里高中體育班，比賽有獎金現也順利升學，偏鄉的孩子靠跆拳道翻轉人生，鼓勵道館其他來自弱勢家庭的小孩。教練楊育峻說，田孟慈認真苦練，就是其他人的榜樣。

楊育峻也說，學跆拳的孩子中，有不少來自弱勢家庭，有的也繳不出學費，但10年來自己都不曾想過退出中寮鄉，就是希望來學跆拳道的孩子知道，教練都沒有放棄他們，他們更不能放棄自己。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/