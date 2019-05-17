三接動工 桃園藍營質疑回填「鎘污染廢土」

2019-05-17 23:35

〔記者謝武雄／桃園報導〕中油位於觀音大潭第三天然氣接收站（三接）第一階段工程，元月進土施工。桃園市議員舒翠玲今天召開記者會，批評中油以遭污染鎘土回填；此外，三接第一階段約5公頃面積雖然環評過關，也獲得開工許可，但「海岸利用管理說明書」、「開發計畫」仍未通過，依法不得施工，明顯違反程序原則。

環保局說，三接開發分成二階段，第一階段5公頃、第二階段則是8公頃，第一階段部分，經濟部工業局於去年12月28日核准開工許可，至於海岸利用管理說明書、開發計畫則在去年3月通過，進土、申報過程並無問題。

至於議員質疑鎘土外運問題，大潭電廠早期因高銀化工污染，被列為鎘污染整治區，但97年因土地整治完成，已無列管，也沒有所謂鎘土外運問題。

舒翠玲指出，環保署於去年10月8日審查通過三接環評，當時涵括第一、二階段共13公頃面積，因此，環保署於2月27日通過的「海岸利用管理說明書」、內政部都委會於3月14日通過的「開發計畫」，都涵蓋三接第一、二階段，等於之前通過的「海岸利用管理說明書」、「開發計畫」無效，如今中油在1月17日申報填海造陸29萬立方米，單單1月就進了18萬立方米的大潭電廠被鎘污染的土方，在沒有獲得相關單位核準文之前，怎麼可以就把鎘污染土，運到中油第三天然氣接收站回填造陸？

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