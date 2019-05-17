賞蓮不必到白河！ 秀水龍騰公園蓮花盛開超好拍

2019-05-17 20:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕爆紅！彰化秀水龍騰公園生態池長滿了紅、粉、白各色蓮花，吸引來自各地攝影高手取景拍照，有人獨愛白蓮的清新，有人鍾愛粉紅的嬌滴，還有人今天特地選在雨後拍照，蓮葉上透明的滴滴雨珠，瞬間就像風景明信片般的迷人，許多人都說，賞蓮再也不必大老遠跑到白河！

龍騰公園原本是公墓，在公墓更新後打造為公園，一踏進公園就是有巨龍迎接，而讓龍騰公園爆紅的，則是近年來栽植成功的蓮花生態池，每當蓮花盛開時，就可以見到攝影高手來拍照，民眾則是來拍照打卡。

蓮花生態池長達數百公尺，紅、白、粉紅的蓮花都有，也有睡蓮點綴其間。來拍照的人都說，雖然彰化很多社區公園也有蓮花池，但規模比不上龍騰公園，尤其是公園好停車，公園的綠草如茵，不必像去白河拍蓮花，還要人擠人。

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