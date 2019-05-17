明天國中會考他不用考！靠這招已經是準建中生

2019-05-17 17:45

〔記者俞肇福／基隆報導〕當多位基隆國中生忙著準備明天登場的國中教育會考暈頭轉向，基隆市成功國中九年級學生巫秉融已經是準建國高級中學的新生；奪得全國中等學校運動會網球國男單打銅牌的巫秉融，靠著網球專長，參加建中體育班甄選，錄取成為建中人。

建國高中體育班每年招收橄欖球、田徑、游泳、網球好手入班；另外，體育班也招納田徑、游泳、網球、桌球、籃球與排球的運動成績優良好手共聚一堂。

巫秉融的父親巫興昌，是巫秉融網球的啟蒙教練，巫興昌說，巫秉融從小學二年級開始打球，熱衷又專心練球，成績扶搖直上，一直是同年齡選手中的翹楚，今年在全國中等學校運動會國男組網球單打中摘銅牌；巫秉融說，可以到建國高中體育班與各領域運動好手共聚一堂，肯定會有更大進步。

巫秉融靠網球專長錄取建中體育班，並非基隆市第一人。基隆市有兩位桌球好手莫崢、王嘉鵬，都是從建德國小桌球隊一路打到國中，莫崢、王嘉鵬後來靠著桌球專長，陸續就讀北市建中體育班。

莫崢、王嘉鵬的桌球指導教練艾昌禮說，很多父母在小孩讀小學時帶來桌球教室打桌球，小孩後來讀國中，卻怕小孩升學會受影響，放棄練習；其實，正因為有桌球專才，孩子反而能有機會參加建中體育班甄選，不用怕因為打球而無法升學。

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