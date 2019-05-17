營養午餐竟有藥水味 竹南國中送驗追查

2019-05-17 17:17

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕有家長反映，苗栗縣竹南國中昨天（16日）的營養午餐白飯竟散發出刺鼻藥水味，學生嚇到不敢吃。學校則說，營養午餐散發的刺鼻味，與最近剛更換的廚房水管塑膠味類似，但為進一步釐清，仍會把飯菜與水源送驗。

竹南國中回應，飯、菜、湯檢體全部留著等待檢驗，也留存了當天用水，已請廠商與自來水公司派員檢查，發現營養午餐異味與前天廚房新換水管殘留塑膠味吻合。

校方已著手更換廚房水管，烹煮午餐用水先委請廠商由廠商中央廚房運送到學校廚房先因應。

不過，竹南國中強調，已向教育處通報相關狀況，也會協請環保局檢驗廚房水質，而食材也會送交衛生局檢驗，待檢驗報告出爐，會向家長說明。

家長指出，孩子昨天晚上回家後說，營養午餐除了白飯還有部分配菜都有濃濃藥水味，學生一聞面面相覷，飯菜不敢入口，擔心吃下肚可能出問題。

家長質疑，學生營養午餐的食安是否確實把關事關重大，處理過程中應該嚴加控管。而營養午餐米飯與部分配菜竟飄散刺鼻藥水味，應釐清是否烹煮過程中使用的水源有問題，保障學生安全，避免再度發生。

不過，也有家長認為，學校處理已經相當迅速、得當，立刻應變改為購買麵包與饅頭供學生果腹，至少證明學校避免孩子吃下可能有問題的營養午餐，也不忍苛責。

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