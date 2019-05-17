全台兒童遊戲場安檢 中市僅1.3％完成備查

2019-05-17 23:47

〔記者黃鐘山／台中報導〕全台兒童遊具大安檢，衛福部限期明年1月完成備查，中市議員張玉嬿等多人今在議會質疑，229所市立小學，竟僅3所完成備查，直斥安檢牛步化，威脅遊戲安全，要求中央補助遊具更新經費；教育局長楊振昇允諾暑假完成檢驗，爭取改善經費。

市議員張玉嬿、謝志忠指出，台中這7年發生1037件校園運動遊戲傷害，年平均148件，比率不低，衛福部2017年1月修正「兒童遊戲場設施安全管理規範」，標準加嚴，3年內檢驗完成備查，明年1月起沒有合格，依法必須拆除。

張玉嬿批評，全市229間市立小學，只有3間、比率1.3％完成備查程序，市立幼兒園也僅6園合格，遠低於全台公立學校11.54％備查率，校園遊戲設施安全檢查牛步化，學童安全堪慮，要求教育局盡早協助各校完成備查改善。

市議員張廖乃綸、張瀞分和陳政顯則表示，很多學校沒錢做安檢或更新遊具，只好把原有的遊具用警戒繩圍起來，讓孩子們感到很難過，而且中央請客要求更換共融式遊具，卻要地方買單，顯然窒礙難行，應該要求中央全額補助老舊遊具更新。

議員一致要求，遊樂設施標準加嚴，除了新建設施外，舊有的遊樂器材幾乎都不符合標準，希望在符合安全環保前提下，繼續提供孩子玩樂，不要任意拆除，寓教於樂才是重點，並應向中央建議給予合理因應期限及是否需分級管理。

楊振昇表示，學童安全，爸媽才會放心，教育局將協助各校加速辦理遊具安全檢驗，希望能在9月開學前全部完成檢驗，後續將依檢驗結果估算設備更新所需經費，此法令已經造成市府沉重負擔，將確實反映並逐年向中央爭取預算。

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