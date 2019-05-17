全國僅有！北港飛龍團繡製龍皮 申列國家重要古物

2019-05-17 19:08

〔記者廖淑玲／雲林報導〕北港文化中心展出北港飛龍團大龍旗及繡製龍皮，製作精美、材料高級、規模又大，已列雲林縣一般古物，雲林縣政府也提報文化部指定重要古物，今天第一次實物勘查龍皮，讓人大開眼界！

北港飛龍團繡製龍皮全長2040公分，超過20公尺、寬160公分、高2公分，一般龍皮都是以印染或繪製方式製作而成，而這塊繡製龍皮則是以手工平繡製作所有龍鱗，耗時耗工，是台灣目前所見唯一留存的工藝品。

成立於日治初期的北港飛龍團，一開始由福州來北港的翁三連組隊傳授舞龍技藝，在當時北港迎媽祖的遶境隊伍中扮演相當重要的角色。北港朝天宮文物現存1924年「聖母遶境行列序列」中列載飛龍團之名，畫家施玉山1929年完成的「朝天宮之祭」畫作裡，也都有飛龍團參加媽祖遶境的圖像，目前北港飛龍團留下大龍旗、繡製龍皮、九龍錫爐均獲雲林縣政府指定為一般古物，其中，大龍旗、繡製龍皮正提報文化部文資局指定國家級重要古物程序中。

今天文物會勘，雲林縣議員蔡岳儒、雲林縣府文化處長陳璧君、飛龍團會長北港公館里里長許家福、飛龍團總幹事吳登興等人都到場，盼爭取列入國家重要文物。

陳璧君說，龍皮具暫行分級重要古物身分，為維持文資局委員實物勘查現場秩序，龍皮攤開現場不開放民眾參觀，執行人員控管。而繡製龍皮未留下任何訂製資料，據台南應用科技大學刺繡中心執行纖維科學檢測資料推測，製作年代應為日治昭和初期，約1930年代以前，與大龍旗相去不遠，足為珍貴文物。

陳璧君也說，龍皮表面龍鱗繡線材質是細緻嬌貴的蠶絲，又歷經多年陣頭使用及反覆捲收，繡面已嚴重磨損，未來會加強改善後續展示及保存，減緩文物劣化速度。

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