同婚專法關鍵條文二讀 同性可辦理「結婚登記」

2019-05-17 13:20

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院院會今表決各版本同性婚姻專法，民進黨團、國民黨團均甲級動員備戰，稍早民進黨團在人數優勢下，讓部分關鍵條文順利採民進黨團再修正動議版本二讀，條文明定同性二人將可向戶政機關辦理「結婚登記」，待全數條文表決完畢，預計將繼續進行三讀。

稍早二讀通過的關鍵條文，主要是立法院民進黨團依行政院「司法院釋字第748號解釋施行法草案」所微調之版本，法案第1條立法目的採用較中性的文字「為落實司法院釋字第748號解釋之施行」，第2條則將政院版中較敏感的「同性婚姻」字眼拿掉，改為：「相同性別之二人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係。」

在第4條部分，政院版原僅規定「應由雙方當事人向戶政機關為登記」，而民進黨團再修正動議版本則加入更符合大法官解釋的「結婚登記」等文字，改為：「應由雙方當事人依司法院釋字第748號解釋之意旨及本法，向戶政機關辦理結婚登記。」

據民進黨立委、黨團幹事長管碧玲解釋，民進黨團的再修正動議版本只是做文字微調，內容並沒有改變，完全是採用大法官釋憲文的文字，不去增加或創造新名詞。

直接觸及「結婚登記」字眼的民進黨團再修正動議第4條條文，被認為是本次最關鍵的條文，民進黨立委中僅有另提版本的林岱樺投下反對票，國民黨立委中則有蔣萬安、許毓仁、陳宜民、林奕華、李彥秀、柯志恩及許淑華倒戈投下贊成票，總計出席93人中有66人贊成、27人反對，壓倒性通過。

值得一提的是，本次同婚專法表決，也是立法院副院長蔡其昌任內首次出席投票，為民進黨團再修正動議投下贊成票。

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