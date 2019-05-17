同婚法案表決 反同：僅接受「非婚姻」保障同性生活

2019-05-17 12:18

〔記者楊綿傑／台北報導〕同婚法案表決！立院內氣氛緊張，立院外也同樣精彩，繼挺同連續召開兩場記者會，反同方也立即回敬，下一代幸福聯盟呼籲立委應該落實公投民意，僅能容許用非婚姻保障同性共同生活。

幸福盟表示，針對民進黨團漠視民意堅持通過「司法院釋字第七四八號解釋施行法」政院版專法草案，昨日竟還公告同婚法案建議修正條文，將法案內「婚姻」改成「結婚」之作法，嚴厲譴責，批評這是掩耳盜鈴、自欺欺人的作法！並呼籲今日的表決，要落實公投民意，即愛家公投僅容許用「非婚姻」保障同性共同生活。

幸福盟說，去年愛家3公投平均獲得700多萬票，公投第12案要求用「民法婚姻以外之其他形式」保障同性二人共同生活之權益，公投第10案要求「民法婚姻應限定在一男一女的結合」。綜合兩公投案之主旨，若執政黨用「同性共同生活」、「同性共同生活伴侶」等「非婚姻」制度去規範同性二人共同生活，在稱謂層面即無違反公投第12案之精神。

幸福盟並說，前年5月，大法官針對民國18年制定的民法婚姻規定做解釋，宣告「舊」的民法婚姻規定違憲。但去年11月24日，公投第10案和第12案在民法婚姻已經產生「新」的立法原則，自此大法官解釋已無立足空間。但現在執政黨對外宣稱，大法官釋憲位階等同憲法、高於公投，所以要推動同婚法案，還幫這個同婚法案化了妝、改了名，取名為「司法院釋字第七四八號解釋施行法」，為大法官解釋立法，還要求立法院照辦。

幸福盟還提到，執政黨執意用「婚姻」或「結婚」去規範同性二人之共同生活關係，內容還不斷「準用」民法婚姻，其實是變相修改民法婚姻規定，已嚴重違反公投第10案和公投第12案之精神，踐踏700多萬公投民意，因此要呼籲立法院勿違背民意，否則2020將被廣大民意反撲。

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