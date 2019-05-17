全教總攜手教育部 合作推出勞動教育教材

2019-05-17 13:49

〔記者林曉雲／台北報導〕全國教師工會總聯合會和教育部國教署今天公布勞動教育教材，全教總與教育部國教署合作，製作了一系列勞動教育教材，期望能幫助學校實施勞動教育。

國教署中小學組長武曉霞表示，勞動教育必須向下扎根，最好從國中小學就開始，因此教育部國教署補助全教總，規劃了「國民中小學推動勞動教育計畫」，拍攝一系列「認識勞動」短片，用動畫、紀錄片形式或新聞片段剪輯說明一則主題，並反映出勞工在現實的處境。

全教總理事長張旭政表示，除了有「五一勞動節由來」的動畫，也用生動的方式再現這段重要的勞工運動歷史，還邀請護理師、貨運業、超商店員等不同行業的勞工，用他們的生命故事，讓學生了解什麼是過勞、發生職災怎麼辦，另外有台鐵員工和專櫃人員，將分享他們組織工會辛酸與喜悅交織的歷程。

張旭政表示，罷工事件引發社會不同意見的爭論，也凸顯我國勞動教育推動的必要性。台灣的勞動權利爭取與勞工運動雖然已有一段時間，但距離勞動意識的普及化，以及勞動權利的全面落實仍有一段不小距離。

全教總認為從勞基法修法、到近期大型的罷工事件，勞動議題雖在近年獲得了較多關注，但台灣民眾對罷工的反應凸顯我國勞動教育不足、勞工意識薄弱，間接使得長期高工時、低工資的境況難以改變。而「勞動教育促進法」自2014年提出至今已有5年，仍然在立法院不動如山，何時能夠立法通過仍未可知。

配合勞動教育短片，全教總號召一批現場實務教師，提供不同年級之教學活動設計及學習單。在看完短片之後，教師可以參考「教師參考手冊」中相關的教學活動設計及學習單，來引導學生用不同角度思考，讓勞動者家長的子女能透過教材，看見父母的勞動經驗，有助於增進親子之間的理解。

全教總已在全國8個縣市辦理共9場的研習課程，由一位現場教師說明影片如何運用在教學上，並邀請到受訪者或工會代表分享不同職業的勞動現況，獲得參與者熱烈迴響。透過兩位講師提供不同面向的討論，有助於老師拓展視野，提高融入各學習領域實施勞動教育之意願。

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