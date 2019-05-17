挺同方冒雨擠爆立院周邊 籲讓跨國同性伴侶也能合法結婚

2019-05-17 09:57

〔記者楊綿傑／台北報導〕同婚法案今進入最後決戰「表決」，挺同方一大早就號召民眾聚集立法院周邊，全程關注會議情形，不過反同方也有小群人聚集並持手舉牌，訴求反對意見。台灣跨國同婚平權聯盟、台灣伴侶權益推動聯盟呼籲，立委在表決時按下贊成票，允許跨國同性伴侶也能合法結婚，讓婚姻保障不只不分性別，而且不分國籍。

在近日挺同團體號召下，即便今早下著雨，但挺同方包括伴侶盟、婚姻平權大平台的支持者，在立院尚未開始開會前，人潮就擠爆立法院中山南路大門口，並蔓延至青島東路、濟南路附近，且人潮仍持續湧入中。

台灣跨國同婚平權聯盟、台灣伴侶權益推動聯盟今早連袂召開記者會，共同呼籲立法院堅守「婚姻」作為底線，通過允許同性登記結婚的合憲專法；針對跨國同性伴侶權益，共同呼籲委員在表決時按下贊成票，允許跨國同性伴侶也能合法結婚，讓婚姻保障不只不分性別，而且不分國籍。

伴侶盟指出，自從行政院版《釋字第748號解釋施行法》草案公布後，許多跨國同性伴侶焦慮得寫信和去電各部會，希望瞭解未來跨國同婚能否得到保障，但得到各式回函後感到心灰意冷，內政部與外交部都推給法務部、司法院和陸委會，法務部又推給司法院和陸委會，司法院則推回法務部和陸委會...。

伴侶盟許秀雯律師解釋，行政院版《釋字第748號解釋施行法》草案提出後，由於缺乏相關配套，跨國同性婚姻在台灣將呈現「一國四制」，對方若來自同性婚姻合法的國家（包括：荷蘭、美國、南非等26國），跨國婚姻可成立；對方若來自同性婚姻尚未合法的國家（包括：日本、義大利、香港等），跨國婚姻無法成立；對方若來自需要境外面談的21國，婚姻不但不能成立，連伴侶註記都有困難；若對方來自中國，婚姻雖能成立，但需要陸委會提出行政配套才有可能進行婚姻登記。

台灣跨國同婚平權聯盟有上百對跨國同性伴侶，他們期待台灣政府能用人道精神看待同性婚姻這個人權議題，在相關配套上考量他們的需求。今天之所以站出來，是希望立法委員看見跨國同性伴侶的生存困境，今日投票表決能夠支持時代力量提出的臨時動議，讓不分國籍的伴侶都能享有婚姻自由。

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