全國專題曁創意製作競賽 中華藝校「穿金戴銀」

2019-05-17 08:42

〔記者張忠義／高雄報導〕教育部「全國高職學生專題暨創意製作」競賽，今年共有2000多件學生作品參賽，156件作品入圍決賽，高雄市中華藝校再傳捷報，一舉摘下藝術群專題組第1、2名，「穿金戴銀」的實力展現，傲視各校，還榮獲第14屆螺絲起子國際學生創作影展的金螺絲獎，在在展現華藝教學成果及學生實務能力。

影劇科大眾傳播組以「祭憶點」為主題，創作者連結兒時記憶，以紀錄片方式詮釋古往今來的東港，並以阿公、阿嬤的角度，述說祭典不止是鑼鼓喧天熱鬧的傳統技藝表演，而是平安祭典、家人團圓的日子。

該片導演、影劇科學生陳郁婷指出，以自己家鄉的祭典做為題目，在阿公的陪伴下，將小時候所記憶的「迎王」活動中的遶境、傳統技藝表演、吃湯飯、辦桌等情景，一一透過鏡頭記錄。

陳郁婷說，「祭憶點」命名就是以「記憶點」做轉化，直接切入讓大家知道這是祭祀的過程。能以家鄉的宗教信仰贏得冠軍，宣布得獎的那一剎那，她高興的大哭，事後也返鄉祭拜神明還願，更加深自己對傳承及延續迎王文化有份使命感。

評審認為此作品在視覺設計極具專業性，充分呈現信仰中「文化魅力」，光影甚佳，記錄主題亦是價值甚高的民俗活動，奪冠實至名歸。

多媒體動畫科則以關懷生命的角度做探討，將多媒體創作融入最夯的遊戲平台，創意發想「人耳鼠大逃亡-Animal Escape」的遊戲作品，該科日籍學生嶋田貴志說，從所飼養的寵物開始，進而蒐集有關實驗動物的相關新聞後，觸發以此做為專題製作的主題。

他們並以點陣圖形營造出復古遊戲風格，關卡設計場景生動有趣，製作團隊經過一年的蒐整資料、探究問題、設計遊戲，以及培養解決問題的默契與能力，獲得評審青睞，拿下專題組第二名。

校長吳梅嵩表示，獲得第1、2名殊榮的兩組學生，創作主題都是與身邊最美的人文風情或生活議題結合，這也是華藝長期以來鼓勵教師創意教學能量之成果，以及提昇學生實務能力的成效，更是具體展現「激發創意、學用合一」的教育理念與目標。

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