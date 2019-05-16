10萬分之1的機率 極罕見突變白化八哥現蹤彰化

2019-05-16 21:21

〔記者湯世名／彰化報導〕外來種白尾八哥嚴重壓縮台灣本土八哥生存空間，大舉入侵築巢繁殖，族群地盤迅速擴張，最近彰化有鳥友施俊吉在拍攝多隻白尾八哥覓食時，意外拍到1隻極為罕見的基因突變種白化八哥，讓他憂心白化症機率僅10萬分之1的情況下，外來種白尾八哥恐已在彰化縣氾濫。

中華民國野鳥學會秘書長李益鑫對於有鳥友拍到白化八哥也感到相當意外，他並強調，白化八哥在台灣極為罕見，與彰化縣白尾八哥是否氾濫尚需進一步研究，但白尾八哥大舉且強勢入侵台灣已是不爭的事實，因繁殖快速、生性強悍，逸逃或棄養的族群很快就排擠了本土八哥，與外來種埃及聖䴉在台灣蔓延開來一樣，嚴重排擠其牠鳥類生存環境，政府單位實有必要正視並處理，讓其族群不再持續擴大。

花壇鳥友施俊吉指出，日前他在田野間拍攝鳥群時，看到多隻白尾八哥族群棲息覓食，突然有個白色影子掠過，他一度以為是白鷺鷥，仔細一瞧，竟然是白化症的白尾八哥，一身純白羽色與其牠全身幾乎黑色的白尾八哥形成強烈對比，見機不可失立即按下快門。

他說，經過查詢相關資料，發現白化症機率僅10萬分之1，意味外來種白尾八哥已在彰化氾濫，嚴重排擠本土八哥的生存空間，在田野間幾乎已看不到純種的本土八哥，不僅如此，白尾八哥性情兇悍，常常成群覓食，食物來源除穀物、昆蟲、小型動物，對於台灣的原種幼鳥、小型鳥還會直接攻擊捕食，對於未孵化的鳥蛋也不放過，造成生態浩劫。

中華民國野鳥學會秘書長李益鑫則表示，目前在街頭巷尾、田野間隨處可見的八哥，絕大部分都是外來種的白尾八哥，產地原為東南亞的爪哇、蘇門答臘等，又名爪哇八哥，推測為早期人為引進台灣當作寵物鳥飼養，但因逸逃或棄養而快速繁衍，公園、草地、路燈都是牠們的棲地；防治方法有移除成鳥、減少棲地及保留原生種八哥的棲地等，但從源頭管制，不要任意引進外來物種才是最重要的。

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