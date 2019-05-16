機車也平權！桃園市取消四車道「禁行機車」規定

2019-05-16 21:38

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市試辦雙向式車道內側開放機車行駛，由於試辦成果良好；市議員王浩宇今天在議會質詢時，呼籲擴大辦理，對此，交通局長劉慶豐表示，3月道安會報已經提案通過，雙向四車道（單向二車道）內側車道取消「禁行機車」，預估6月底全面施行，只有特殊路段則會做個案處理。

王浩宇質詢時首先播放一段機車行駛道路險象環生的影片；他說，外側車道違規並排停車、汽車變換車道不打方向燈、甚至汽車直接在外側車道左轉，都是造成機車事故主要原因，希望警方加強取締，此外，也建議全面取消快車道禁行機車、機車二階段左傳等措施。

劉慶豐說，市府從105年底起選擇10條道路試辦取消「禁行機車」，106年底又增加至23條，由於事故明顯下降，因此3月的道安會報通過雙向四車道（單向二車道）內側車道取消「禁行機車」，至於六線車道（單向三車道）只維持內側車道「禁行機車」措施，有分隔島的慢車道則維持原措施，如果地方認為四車道不宜取消「禁行機車」措施，則會辦理會勘並以個案處理；至於機車二段式左轉措施，考量騎機車族群從十八歲到八十歲都有，驟然取消危險性太大，目前暫不考慮。

警察局長陳國進也說，今年1到4月，取締違規件數方面，併排停車8788件、變換車道未打方向燈1808件、外側車道左轉2149件。

警察局表示，交通局於105年選定桃園區國際路、慈文路、力行路、莊敬路，中壢區中央東路、中央西路、龍慈路、南園二路，楊梅區環東路、瑞溪路二段等十個路段取消快車道禁行機車措施，經抽樣其中五處路段，比對105年下半年與106年上半年肇事類型及肇事件數，除中壢區南園二路機車肇事件數由14件上升至23件、楊梅區瑞溪路二段由14件上升至16件，其餘3處路段都有明顯下降，尤其是桃園區莊敬路由25件降至1件最為明顯。

還想看更多新聞嗎？現在用ＡＰＰ看新聞還能抽獎；

點我下載APP 按我看活動辦法