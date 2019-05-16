每胎1萬、營養午餐半價 苗栗市代會三讀通過

2019-05-16 20:25

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市公所為鼓勵生育，減輕家庭養育負擔，提案發放每胎1萬元的生育津貼，自治條例草案今天獲市代會三讀通過，明年元旦施行。另名，「苗栗縣苗栗市補助學生營養午餐自治條例」草案，也於今天完成三讀，108學年度第2學期施行，市公所預計先每餐補助5成。

苗栗市人口數逐年減少，於2016年跌破9萬人，縣內雖僅次頭份市，但與第3名的竹南鎮差距，已縮短為2000多人，且2016、2017、2018年，新生兒出生數分別為627、570、478人，少子化嚴重，因此提案訂定發放每胎1萬元生育津貼，草案今天獲代表會通過。

「苗栗市婦女生育津貼發給自治條例」將於明年元旦起施行，凡新生兒之父母雙方或一方設籍苗栗市1年以上，且申請時仍設籍苗栗市；或已設籍苗栗市滿1年之未婚婦女；或已在苗栗市居留1年並領有居留證新住民且新生兒在苗栗市辦理出生登記者；或未設籍苗栗市之未婚婦女，新生兒經生父認領登記，且生父設籍苗栗市1年以上；新生兒父母年收入242萬元以下，都具資格申請。

市公所指出，依據過去3年新生兒出生數平均，公所編列560萬元，若有增加，再追加預算，盼維持每年至少500新生兒；明年元旦起，苗栗市新生兒不僅可獲公所1萬元補助，另可申請縣府6600元津貼。

另，市公所為減輕家長負擔，提「苗栗縣苗栗市補助學生營養午餐自治條例草案」，今也獲代表會通過，公所預計於108學年度第2學期施行。

市公所補助對象為在苗栗市設籍滿2年，具有正式學籍就讀苗栗市的國中、國小學生，且為避免資源重疊，補助對象，排除已受縣府照顧的弱勢學生；公所統計，符合資格者約5629人。

市長邱鎮軍表示，公所盼相關社福能永續發放，因此預算採年度結餘款支出，以公所去年度結餘為3千多萬元，扣除560萬元的生育津貼補助，尚有2千多萬元可支用，依照現行學生營養午餐每餐40元，預計補助一半為合理範圍，也不造成公所財務負擔。＃

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