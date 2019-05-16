假日必塞 基市議會考察基金公路 未來做調撥車道或設高架道

2019-05-16 18:59

〔記者林欣漢／基隆報導〕台2線基金公路路段是往返北海岸金山、萬里地區的必經道路，每逢假日交通壅塞，交通部公路總局去年底接手管養後提出改善措施，短、中期先移除中央分隔島實施調撥車道，提高車輛容量，長期則規劃設置高架道路。

基隆市議會今天下午市政考察，到現場了解規劃進度，公路總局第一區養護工程處說明，短期將先把台2線55、56公里瓶頸路段的中央分隔島打除，讓往基隆方向可增加1車道，預計7月完成設計，年底前完工。

中期部分，會打除基金二路中央分隔島及縮減東側人行道，將目前的雙向雙車道及兩機慢車道，調整為雙向四車道，增加容量減輕車流壓力。長期方案則是從台62線萬瑞快速道路設置高架道路，讓車流能直接前往金山、萬里，不會再進入基金路段。

市議員莊錦田建議，長期方案可從台62線大華交流道就設高架延伸到萬里；議員俞叁發也說，可從國道三號就延伸到萬里；當地中崙里長李源林則建議數個方案，包括從萬里翡翠灣挖隧道到士林、設置外木山西濱快速道路、開闢外環道經湖海路走高架銜接北二高等。

對此，第一區養護工程處表示，中、長期改善方案都還在評估中，會將議員意見帶回研議，並在6、7月再開說明會廣納民意，納入評估。

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