重現大師最愛佳餚 飯店推復刻版張大千家宴

2019-05-16 18:59

〔記者蕭玗欣／台北報導〕一代國畫大師張大千曾說「不懂得做菜就不算是個藝術家」、「以藝術而論，我善烹飪，更在畫藝之上」。故宮博物院今年紀念張大千120歲冥誕，4月起推出「巨匠的剪影--張大千120歲紀念大展」，故宮晶華即日起順勢推出大千宴，蒐集坊間流傳的張大千食譜，設計出13道菜色，重現張大千生前最愛美味佳餚。

故宮晶華總監楊惠曼表示，大千宴的起源來自於，張大千自1949年離開中國後就沒再與家人團聚，今年是張大千120歲冥誕，故宮推出紀念展，張大千的家人從各地來到台灣看展，也希望能再重新品嘗張大千生前的手藝。

楊惠曼說，這次故宮晶華推出的是張大千家宴菜色，食譜是蒐集坊間流傳的張大千食譜，在和故宮晶華的川菜師傅共同討論出來，這比過去仿清朝、唐朝宮廷時的菜還困難，因為吃過張大千煮的菜的家人、好友也會來吃，所以這次推出大千宴壓力非常大。

特別的是，除了推出復刻版張大千家宴，故宮晶華還特別從張大千的作品中找出相對應的字，設計成菜單，讓客人回味張大千手藝同時也能欣賞墨寶。

故宮表示，13道料理中，粉蒸牛肉是張大千生前最喜歡的菜餚之一，紛蒸牛肉先乾5~10分鐘的炒生米及花椒，放涼後再攪打成粉，均勻裹在牛小排上，加上切塊地瓜放進蒸籠裡蒸20~30分鐘，就能完成一道入口柔嫩、麻而不辣的粉蒸牛肉。

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