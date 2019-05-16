老寶貝的生命故事 打造「銀光記憶寶盒」

2019-05-16 17:08

〔記者何玉華／新北報導〕父母視新生兒為珍寶，收集、保存各式各樣存物品如手腳印禮盒、肚臍章、胎毛筆、乳牙盒，而為家庭付出一生的長輩，卻少有子女為其打造一份回憶的禮物，銀光未來創新協會倡議為長者打造一份專屬的「銀光記憶寶盒」，透過「陪伴」來紀錄長者的生命故事，為父母打造一份溫馨、感動，紀錄長者生命色彩的記憶寶盒，今天在新北市召開記者會，希望號召10個團隊加入為長輩打造記憶禮物的行列。

銀光未來創新協會與新北市政府合作，開辦「銀光記憶寶盒」課程，提供佈老志工以服務時數兌換成長課程，由老師陪伴指導打造個人的記憶寶盒；甫參加首堂課的佈老志工黃英妹分享說，在課程中讓她回味起最想念和媽媽一起做菜包的點滴，而在她的記憶寶盒中，她最想放入的是已往生的先生的小錢包，裡面有他的身分證影本。

推動這項計畫的前新北市政府秘書長、現任銀光未來創新協會理事長許育寧指出，在高齡化的社會，鼓勵長輩健康生活、延緩老化，希望透過懷舊回憶課程，讓長輩談談往事，感受年輕時光，「銀光記憶寶盒」課程，正是長輩與家人的共同回憶，可以凝聚家人的情感。

許育寧說，今年首度結合台灣老大人活力發展協會及中華祖父母關懷協會共同研發「銀光記憶寶盒」愛的傳家寶創新服務模式，將募集至少10個熟齡設計組織共襄盛舉，加入打造行列，並在今年8月規劃成果展，展示各界參與銀光記憶寶盒的多元模式。

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