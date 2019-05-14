謠言終結站》半夜洗衣服省電費？ 台電：一般住家沒用啦

2019-05-14 17:49

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「盡量在星期一~星期五晚上十點半以後到隔日清晨六點離峰時間洗衣省電費！」夏季電價實施在即，這則網路訊息又開始在南投民眾多個群組熱傳，台電南投區處說，這則訊息錯誤，因為尖、離峰時間只適用「時間電價」用戶，一般住家多是「非時間電價」任何時段用電都一樣。

這則「台電弟兄提供電價資料」開頭的網路訊息，堪稱長壽訊息，早在2016年夏月電價實施前就開始流傳，這兩天又有網友在LINE群組病傳，提醒網友要省電費就在深夜到隔日清晨用洗衣機洗衣服。

台電南投區處業務副處長連麗惠說，這則訊息只適用「時間電價」用戶，這類用戶通常是「夜貓子」型大家庭或深夜到清晨，平日假日都在營業的店家，每月用電量逾700度，且夜間活動或夜間、假日都要營業的，比較適合申請「時間電價」，而這類用戶的離峰時間平日是深夜10點半到隔日清晨7點半以前，週六、日全天都是離峰時間，因此，網路訊息的時間也不對。

連麗惠也說，一般住戶的每月用電量都在500度以下，使用的是「非時間電價」計費，因此任何時段的電價都一樣，不用那麼辛苦半夜或一大早起床用洗衣機洗衣服。

若有民眾想了解兩種電價計費方式，及夏月電價的價格，台電網站 或該區處都有宣導單，歡迎民眾到台電南投區處索取或詢問。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/